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В Пентагоне официально подтвердили поставки Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов
В начале июня США обязались передать Украине артиллерийские системы и боеприпасы.
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В министерстве обороны США официально подтвердили поставку Украине ракетных систем высокой мобильности. Речь идет о РСЗО HIMARS. Также Вашингтон предоставит украинской армии боеприпасы к ним.
Об этом сообщили на официальной странице Пентагона в Facebook.
"1 июня США обязались передать Украине артиллерийские системы высокой мобильности (HIMARS) и боеприпасы", – говорится в сообщении Минобороны США.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что Великобритания передаст Украине РСЗО M270 и снаряды к ним в качестве подарка.