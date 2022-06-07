В Пентагоне официально подтвердили поставки Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов

В начале июня США обязались передать Украине артиллерийские системы и боеприпасы.

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В министерстве обороны США официально подтвердили поставку Украине ракетных систем высокой мобильности. Речь идет о РСЗО HIMARS. Также Вашингтон предоставит украинской армии боеприпасы к ним.

Об этом сообщили на официальной странице Пентагона в Facebook.

"1 июня США обязались передать Украине артиллерийские системы высокой мобильности (HIMARS) и боеприпасы", – говорится в сообщении Минобороны США.

Напомним, что Великобритания передаст Украине РСЗО M270 и снаряды к ним в качестве подарка.