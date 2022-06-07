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У Пентагоні офіційно підтвердили постачання Україні РСЗВ HIMARS та боєприпасів
На початку червня США зобов'язалися передати Україні артилерійські системи та боєприпаси.
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У міністерстві оборони США офіційно підтвердили постачання Україні ракетних систем високої мобільності. Йдеться про РСЗВ HIMARS. Також Вашингтон надасть українській армії боєприпаси до них.
Про це повідомили на офіційній сторінці Пентагону у Facebook.
"1 червня США зобов'язалися передати Україні артилерійські системи високої мобільності (HIMARS) та боєприпаси", – йдеться у повідомленні міноборони США.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що Великобританія передасть Україні РСЗВ M270 та снаряди до них в якості подарунку.