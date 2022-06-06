Великобританія передасть Україні РСЗВ M270 та снаряди до них в якості подарунку

Великобританія безкоштовно передасть Україні реактивні системи залпового вогню M270 та велику кількість снарядів M31A1 до них, щоб допомогти їй захистити себе від російської агресії, повідомляється на сайті британського уряду.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Передова система озброєння M270, яка може з високою точністю вражати цілі на відстані до 80 км, істотно підвищить боєздатність українських сил. Рішення Великобританії було тісно узгоджене з рішенням США подарувати варіант MLRS High Mobility Artillery Rocket System. Великобританія також поставить боєприпаси M31A1 у великій кількості", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення британський міністр оборони Бен Уоллес прийняв у відповідь на запити України щодо надання високоточної зброї більшої дальності для захисту від руйнівного впливу російської важкої артилерії, яка використовується на Донбасі.

"Великобританія підтримує Україну в цій боротьбі і відіграє провідну роль у постачанні її героїчним військам життєво важливої зброї, яка їм необхідна для захисту країни від неспровокованого вторгнення... Ці потужні РСЗВ дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого застосування далекобійної артилерії, яку путінські війська без розбору застосовували для знищення міст", - наголосив чиновник.

Він додав, що в міру зміни тактики Росії має змінюватись і підтримка України, але якщо міжнародне співтовариство продовжуватиме підтримувати Україну, то вона зможе перемогти.

Також наголошується, що українські військові пройдуть у Великій Британії навчання тому, як використовувати подаровані пускові установки, щоб максимально підвищити ефективність їх застосування.

"Ми не можемо стояти осторонь, поки російська далекобійна артилерія стирає з лиця землі міста та вбиває ні в чому не винних мирних жителів", - прокоментував також це рішення прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський дуже сподівався на передачу Україні саме M270 за підсумками зустрічі контактної групи міністрів оборони низки країн, що скликається США, яка пройшла наприкінці травня.

Американські системи M270 розраховані на запуск за один раз 12 ракет калібру 227 мм. Вони були прийняті на озброєння в США ще в 1983 році, а нині перебувають на озброєнні Великобританії, Туреччини, Південної Кореї, Саудівської Аравії, Катару, Японії, Італії, Ізраїлю, Греції, Німеччини, Франції, Фінляндії, Єгипту та Бахрейну.