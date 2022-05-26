У НАТО існує неформальна домовленість не постачати Україні деякі види озброєнь, - ЗМІ

Члени Альянсу побоюються, що у разі початку відкритої конфронтації з країною-агресором РФ через постачання зброї Україні організація відмовиться від повної підтримки своїх партнерів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє DPA.

Як пише видання, між країнами НАТО існують неформальні домовленості щодо того, щоб не постачати в Україну деякі види озброєнь. Зокрема, західні танки та бойові літаки.

Такі домовленості обумовлені тим, щоб ризик прямої військової конфронтації між країнами НАТО та країною-агресором Росією було зведено до мінімуму.

"Є побоювання, наприклад, що Росія може офіційно розцінити постачання західних бойових танків і бойових літаків як вступ у війну, а потім вжити військових заходів у відповідь. Системи озброєння цього типу в Україну поки не поставлялися", - зазначає видання.

У НАТО заявили, що всі рішення про постачання зрештою є справою окремих держав-членів.

Проте, за словами дипломатів, вони поки що дотримувалися неформальних домовленостей ще й тому, що у разі нападу Росії вони не отримають повної підтримки своїх партнерів по Альянсу.

Як зазначає видання, Польща саме тому відмовилася від постачання Україні винищувачів МіГ-29 радянського виробництва.

"Аналіз ризиків при постачанні озброєнь в Україну постійно оновлюється. Відповідно, не можна виключати, що в якийсь момент Київ отримає і західні бойові танки та винищувачі", - резюмує видання.

Зазначимо, що через вторгнення РФ в Україну Швеція та Фінляндія вирішиливступити до НАТО. Щоб убезпечити себе ці країни, вирішили укласти з Великобританією угоди, згідно з якими вони отримають допомогу, якщо РФ розв'яже війну проти них.