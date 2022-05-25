Росія вторгнеться до Словаччини та Латвії, якщо Україна програє війну, — уряди країн

Країни Східної Європи поступово починають розуміти, що РФ не має наміру зупинятися в Україні, і вторгнеться до інших держав у разі перемоги в нинішній російсько-українській війні.

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Зокрема, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу, 25 травня, заявив, що на його країну чекає військове вторгнення, якщо "Україна програє війну з РФ".

"Якщо Україна зазнає невдачі, наступною буде Словаччина. Вони (Україна - Delo.ua ) повинні перемогти", - сказав Хегер, повідомляє CNN .

Незабаром міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що якщо Україна програє цю війну, то РФ вторгнеться в його країну.

"Україна зараз воює на нашій війні - і якщо вона програє, наступна буде у нас, за це заплатимо самі", - сказав Пабрікс, передає Delfi .

Міністр також подякував країнам, які значно підтримують Україну — США, Велику Британію, Польщу, Чехію, країни Балтії та Скандинавії. При цьому політик зазначив, що деякі держави недостатньо добре це роблять, і "можна постаратися краще".

Зазначимо, що через вторгнення РФ в Україну Швеція та Фінляндія вирішили вступити до НАТО. Щоб убезпечити себе ці країни, вирішили укласти з Великобританією угоди, згідно з якими вони отримають допомогу, якщо РФ розв'яже війну проти них.