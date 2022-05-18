Столтенберг отримав заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО

Посли Фінляндії та Швеції Клаус Корхонен та Аксель Вернхофф 18 травня разом передали генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу заявки на членство їхніх країн в альянсі.

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Про це у Twitter повідомила Місія Швеції при НАТО у Брюсселі.

"Історичний день! Сьогодні Швеція та Фінляндія передають листи, в яких йдеться про бажання країн стати членами НАТО", - повідомили у прес-службі Місії.

A historic day!



Today, Sweden and Finland hand in letters expressing their countries’ interest to apply for @NATO membership to SG @jensstoltenberg #SwedenNATO pic.twitter.com/ZbdfJW3xtu — Sweden at NATO (@SwedenNato) May 18, 2022

"Ця хороша подія у критичний момент для нашої безпеки", - сказав Столтенберг, коментуючи рішення Швеції та Фінляндії.

Нагадаємо, 17 травня глава Міністерства закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на вступ її країни до НАТО. Прем'єр Швеції Магдалена Андерссон очікує, що процес до повноправного членства може тривати близько року.

Водночас парламент Фінляндії більшістю голосів (188 із 200) підтримав вступ країни до НАТО. Зазначимо, що у США прогнозують, що Фінляндія та Швеція можуть вступити до НАТО вже влітку 2022 року. Вашингтон робить ставку на цей крок, який розширить кількість членів альянсу з 30 до 32 і є прямим наслідком вторгнення Росії в Україну.