Швеція офіційно подала заявку на вступ до НАТО

Глава Міністерства закордонних справ Швеції Анн Лінде 17 травня підписала заявку на вступ до НАТО, повідомляє SVT.

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"Ми бачимо цю мить як велику, серйозну подію, як крок, який вважаємо найкращим для Швеції", - сказала міністр, підписуючи документ.

Таким чином, Швеція подасть заявку на вступ до альянсу разом з Фінляндією, парламент якої проведе відповідне голосування ввечері 17 травня.

Прем'єр Швеції Магдалена Андерссон очікує, що процес до повноправного членства може тривати близько року, і в уряді готові до того, що на цьому шляху можуть виникнути певні труднощі, наприклад, як виражена позиція Туреччини .

При цьому у США впевнені, що Фінляндія та Швеція можуть вступити до НАТО вже влітку 2022 року. Вашингтон робить ставку на цей крок, який розширить кількість членів альянсу з 30 до 32 і є прямим наслідком вторгнення Росії в Україну.