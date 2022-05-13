Ердоган виступив проти вступу до НАТО Фінляндії та Швеції, що "притулили терористів"

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна, яка є членом НАТО, не може підтримати плани Швеції та Фінляндії приєднатися до альянсу. Як передає Reuters, турецький лідер також додав, що прийняття до НАТО Греції свого часу було помилкою.

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"Ми стежимо за розвитком подій щодо Швеції та Фінляндії, але не дотримуємося позитивних поглядів. Як Туреччина, ми не хочемо повторювати подібні помилки. Крім того, скандинавські країни є притулком для терористичних організацій", - сказав Ердоган журналістам, не вдаючись до подробиць.

За словами президента, прихильники цих організацій навіть "є членами парламентів деяких країн", тому для Туреччини підтримка такого кроку є неможливою.

Раніше Туреччина неодноразово критикувала Швецію та інші західноєвропейські країни за її дії по відношенню до організацій, які Анкара вважає терористичними, включаючи Робочу партію Курдистану і курдські Загони народної самооборони, що діють у Сирії, а також послідовників руху "Хізмет" проповідника Фетхуллаха Гюлена, що живе у США.

Зазначимо, що для схвалення розширення НАТО потрібна згода всіх його країн-учасниць. На сьогоднішній день до складу альянсу входять 30 держав.

Нагадаємо, що Фінляндія напередодні оголосила про план якнайскоріше подати заявку на членство в НАТО. За даними ЗМІ, аналогічну заяву вже 16 травня має зробити сусідня із нею Швеція, яка до війни Росії проти України відмовлялася від таких намірів.

При цьому 11 травня і Швеція, і Фінляндія домовилися з Великобританією про взаємні гарантії безпеки: британська влада задекларувала, що у разі нападу на скандинавські країни надасть їм допомогу, зокрема військовими засобами.

Однак поки що йдеться лише про політичні декларації, а не юридично зобов'язуючі зобов'язання в рамках міжнародного права.