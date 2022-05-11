Великобританія підписала зі Швецією угоду про взаємні гарантії безпеки

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 11 травня заявив, що уклав зі Швецією угоду про взаємні гарантії безпеки для зміцнення Європи, пообіцявши підтримати Збройні сили країни у разі нападу.

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Про це повідомляє Reuters.

Великобританія назвала цю угоду "кроком, який змінить співпрацю в галузі оборони та безпеки".

"Ми рішуче говоримо про те, що у разі стихійного лиха або нападу на Швецію Великобританія прийде на допомогу Швеції з будь-яким запитом Швеції", - сказав Джонсон після зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон.

При цьому він не дав чіткої відповіді на питання про те, чи Великобританія відправить війська до Швеції у разі нападу на країну.

Джонсон планує 11 травня підписати аналогічну угоду із Фінляндією.

Фінляндія та Швеція можуть вступити до НАТО вже влітку 2022 року. Раніше обидві країни десятиліттями зберігали нейтралітет. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни відмовилися від переконання, що "світ найкраще зберегти, не обираючи чийсь бік публічно".