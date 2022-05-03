НАТО посилює свої позиції в Румунії, щоб захистити кордони Альянсу

НАТО створює нову бойову групу в Румунії – Альянс вирішив наростити присутність військ на Балканах після військового вторгнення РФ в Україну.

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3 травня стало відомо, що Північноатлантичний альянс почав нарощувати присутність своїх військ на Балканах. Причина – військове вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляється в твіттері командування ОЗС НАТО в Неаполі.

Йдеться про створення бойової групи у Румунії для посилення захисту кордонів альянсу.

"Активізовано Сили реагування НАТО, і НАТО створило нову бойову групу в Румунії", - йдеться у повідомленні.

У НАТО наголошують, що учасники альянсу постійно проводять навчання, щоб підготуватися до будь-якої загрози для забезпечення безпеки Альянсу. За даними Міноборони Румунії, з 2 по 13 травня на території країни проводяться міжнародні навчання сил спеціального призначення.

Нагадаємо, 12 травня Фінляндія може ухвалити рішення про подання заявки на вступ до НАТО. Ця країна десятиліттями зберігала нейтралітет, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну змінила свою позицію.

Раніше The Times повідомляла, що Фінляндія та Швеція можуть вступити до НАТО вже цього літа. Цей крок розширить кількість членів альянсу з 30 до 32 і є прямим наслідком вторгнення Росії в Україну.