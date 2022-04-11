Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом — The Times

Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом. Вашингтон делает ставку на этот шаг, который расширит число членов альянса с 30 до 32 и который является прямым следствием вторжения России в Украину.

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Об этом пишет The Times.

Как отмечает издание со ссылкой на официальные лица США, членство обеих скандинавских стран в НАТО было "темой для разговоров и многочисленных встреч" во время переговоров между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, на которых присутствовали Швеция и Финляндия.

"Как это может быть чем-то иным, как не серьезной стратегической ошибкой Путина?" — цитирует газета одного из высокопоставленных американских чиновников.

Ожидается, что заявка Финляндии будет подана в июне, а за ней последует заявка от Швеции.

Таким образом, в случае вступления двух стран в альянс число его стран-участниц вырастет с 30 до 32.

В Финляндии после начала полномасштабного вторжения России в Украину активно обсуждается возможность вступления страны в НАТО. Если ранее большинство финнов были против членства в альянсе, то последние опросы общественного мнения свидетельствуют о росте настроений в пользу НАТО.

А в России уже начали угрожать последствиями такого шага. У агрессора заявили, что это сделает Финляндию мишенью для российской армии.

Отметим, Швеция присоединилась к Партнерству с расширенными возможностями НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года.