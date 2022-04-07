Страны НАТО разошлись во мнениях относительно того, что делать с Россией

Война в Украине входит в стадию неопределенности. Несмотря на отход от Киева, российские войска продвигаются на востоке. Поэтому страны НАТО разошлись во мнениях, что делать на этом этапе конфликта.

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Об этом пишет The New York Times.

Как сообщают изданию высокопоставленные источники в Брюсселе, Польша и Прибалтика выступают за полный разрыв с Москвой и требуют "поставить ее на колени".

Франция, Германия и Турция считают, что "подчинить Россию" будет нелегко, и выступают за переговоры с Путиным. Они не верят в победу Украины и выступают за договоренности о прекращении огня.

Позицию США и Британии издание не уточняет.

Также в Альянсе существует общее согласие о том, что Россия больше не является стратегическим партнером НАТО, поэтому Альянс больше не ограничен лимитами войск, которые предусматривал Основополагающий акт Россия-НАТО 1997 года, и что военную позицию Альянса следует резко усилить, чтобы сдерживать Россию.

А вот в чем страны НАТО сходятся, так это в том, что война далека от завершения. Несмотря на отход от Киева, российские войска "медленно и жестоко продвигаются на востоке".

При этом издание пишет, что на складах уже заканчиваются "Джавелины", и для следующей фазы войны Киеву нужна дальнобойная артиллерия и более технологичные дроны.

Отметим, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины только набирает обороты и может продлиться еще долго.

"Нам нужно поддерживать Украину, поддерживать наши санкции и укреплять нашу оборону и наше сдерживание, потому что это может длиться долго, и мы должны быть к этому готовы", — сказал Столтенберг.

Он уточнил, что боевые действия могут длиться "много месяцев или даже лет, и нам также нужно быть готовыми к долгому пути".

Отметим, Финляндия хочет вступить в НАТО, а в России уже начали угрожать последствиями такого шага. У агрессора заявили, что такой шаг сделает Финляндию мишенью для российской армии.