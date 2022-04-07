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Страны НАТО разошлись во мнениях относительно того, что делать с Россией
Война в Украине входит в стадию неопределенности. Несмотря на отход от Киева, российские войска продвигаются на востоке. Поэтому страны НАТО разошлись во мнениях, что делать на этом этапе конфликта.
Об этом пишет The New York Times.
Как сообщают изданию высокопоставленные источники в Брюсселе, Польша и Прибалтика выступают за полный разрыв с Москвой и требуют "поставить ее на колени".
Франция, Германия и Турция считают, что "подчинить Россию" будет нелегко, и выступают за переговоры с Путиным. Они не верят в победу Украины и выступают за договоренности о прекращении огня.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Позицию США и Британии издание не уточняет.
Также в Альянсе существует общее согласие о том, что Россия больше не является стратегическим партнером НАТО, поэтому Альянс больше не ограничен лимитами войск, которые предусматривал Основополагающий акт Россия-НАТО 1997 года, и что военную позицию Альянса следует резко усилить, чтобы сдерживать Россию.
А вот в чем страны НАТО сходятся, так это в том, что война далека от завершения. Несмотря на отход от Киева, российские войска "медленно и жестоко продвигаются на востоке".
При этом издание пишет, что на складах уже заканчиваются "Джавелины", и для следующей фазы войны Киеву нужна дальнобойная артиллерия и более технологичные дроны.
Отметим, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины только набирает обороты и может продлиться еще долго.
"Нам нужно поддерживать Украину, поддерживать наши санкции и укреплять нашу оборону и наше сдерживание, потому что это может длиться долго, и мы должны быть к этому готовы", — сказал Столтенберг.
Он уточнил, что боевые действия могут длиться "много месяцев или даже лет, и нам также нужно быть готовыми к долгому пути".
Отметим, Финляндия хочет вступить в НАТО, а в России уже начали угрожать последствиями такого шага. У агрессора заявили, что такой шаг сделает Финляндию мишенью для российской армии.