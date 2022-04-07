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Країни НАТО розійшлися в думках щодо того, що робити з Росією
Війна в Україні входить у стадію невизначеності. Незважаючи на відхід від Києва, російські війська повільно та жорстоко просуваються на сході. Тому країни НАТО розійшлися в думках, що робити на цьому етапі конфлікту.
Про це пише The New York Times.
Як повідомляють виданню високопоставлені джерела у Брюсселі, Польща та Прибалтика виступають за повний розрив відносин із Москвою та вимагають "поставити її на коліна".
Франція, Німеччина та Туреччина вважають, що "підпорядкувати Росію" буде нелегко, і виступають за переговори з Путіним. Вони не вірять у перемогу України та виступають за домовленості про припинення вогню.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Позицію США та Британії видання не уточнює.
Також у Альянсі існує спільна згода про те, що Росія більше не є стратегічним партнером НАТО, тому Альянс більше не обмежений лімітами військ, які передбачав Основоположний акт Росія-НАТО 1997 року, і що військову позицію Альянсу слід різко посилити, щоб стримувати Росію.
А ось у чому країни НАТО сходяться, то це в тому, що війна далека від завершення. Незважаючи на відхід від Києва, російські війська "повільно і жорстоко просуваються на сході".
При цьому видання пише, що на складах вже закінчуються "Джавеліни", і для наступної фази війни Києву потрібна далекобійна артилерія та більш технологічні дрони.
Зазначимо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України лише набирає обертів і може тривати ще довго.
"Нам потрібно підтримувати Україну, підтримувати наші санкції та зміцнювати нашу оборону та наше стримування, тому що це може тривати довго, і ми маємо бути до цього готові", — сказав Столтенберг.
Він уточнив, що бойові дії можуть тривати "багато місяців або навіть років, і нам також потрібно бути готовими до довгого шляху".
Зазначимо, що Фінляндія хоче вступити до НАТО, а в Росії вже почали погрожувати наслідками такого кроку. У агресора заявили, що це зробить Фінляндію мішенню для російської армії.