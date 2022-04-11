Фінляндія та Швеція можуть вступити до НАТО вже цього літа — The Times

Фінляндія та Швеція можуть вступити до НАТО вже цього літа. Вашингтон робить ставку на цей крок, який розширить кількість членів альянсу з 30 до 32 і є прямим наслідком вторгнення Росії в Україну.

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Про це пише The Times.

Як зазначає видання з посиланням на офіційних осіб США, членство обох скандинавських країн у НАТО було "темою для розмов та численних зустрічей" під час переговорів між міністрами закордонних справ альянсу минулого тижня, на яких були присутні Швеція та Фінляндія.

"Як це може бути чимось іншим, як не серйозною стратегічною помилкою Путіна?" — цитує видання одного з високопоставлених американських чиновників.

Очікується, що заявка Фінляндії буде подана у червні, а за нею надійде заявка від Швеції.

Таким чином, у разі вступу двох країн до альянсу кількість його країн-учасниць зросте з 30 до 32.

У Фінляндії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно обговорюється можливість вступу країни до НАТО. Якщо раніше більшість фінів були проти членства в альянсі, останні опитування громадської думки свідчать про зростання настроїв на користь НАТО.

А у Росії вже почали погрожувати наслідками такого кроку. У агресора заявили, що це зробить Фінляндію мішенню для російської армії.

Зазначимо, що Швеція приєдналася до Партнерства з розширеними можливостями НАТО на саміті в Уельсі у вересні 2014 року.