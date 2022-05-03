НАТО усиливает свои позиции в Румынии, чтобы защитить границы Альянса

НАТО создает новую боевую группу в Румынии. Альянс решил нарастить присутствие войск на Балканах после военного вторжения РФ в Украину.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

3 мая стало известно, что Североатлантический альянс приступил к наращиванию присутствия своих войск на Балканах. Причина — военное вторжение РФ в Украину. Об этом сообщается в твиттере командования ОВС НАТО в Неаполе.

Речь идет о создании боевой группы в Румынии для усиления защиты границ Альянса.

"Активизированы Силы реагирования НАТО. НАТО создало новую боевую группу в Румынии", — говорится в сообщении.

В НАТО подчеркивают, что участники Альянса постоянно проводят учения, чтобы подготовиться к любой угрозе для обеспечения безопасности Североатлантического союза. По данным Минобороны Румынии, со 2 по 13 мая на территории страны проводятся международные учения Сил специального назначения.

Напомним, 12 мая Финляндия может принять решение о подаче заявки на вступление в НАТО. Эта страна десятилетиями сохраняла нейтралитет, но после полномасштабного вторжения России в Украину изменила свою позицию.

Ранее The Times сообщала, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом. Этот шаг расширит число членов альянса с 30 до 32. Это является прямым следствием вторжения России в Украину.