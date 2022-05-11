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Великобритания подписала со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 11 мая заявил, что заключил со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности для укрепления Европы, пообещав поддержать Вооруженные силы страны в случае нападения.
Об этом сообщает Reuters.
Великобритания назвала это соглашение "шагом, который изменит сотрудничество в области обороны и безопасности".
"Мы решительно говорим о том, что в случае стихийного бедствия или нападения на Швецию Великобритания придет на помощь Швеции с любым запросом Швеции", — сказал Джонсон после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом он не дал четкий ответ на вопрос о том, отправит ли Великобритания войска в Швецию в случае нападения на страну.
Джонсон планирует 11 мая подписать аналогичное соглашение с Финляндией.
Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже летом 2022 года. Ране обе страны десятилетиями сохраняли нейтралитет. После полномасштабного вторжения России в Украину страны отказались от убеждения, что "мир лучше всего сохранить, не выбирая чью-либо сторону публично".