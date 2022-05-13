Эрдоган выступил против вступления в НАТО Финляндии и Швеции, "приютивших террористов"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна, являющаяся членом НАТО, не может поддержать планы Швеции и Финляндии присоединиться к альянсу. Как передает Reuters, турецкий лидер также добавил, что принятие в НАТО Греции в свое время было ошибкой.

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"Мы следим за развитием событий в отношении Швеции и Финляндии, но не придерживаемся позитивных взглядов. Как Турция, мы не хотим повторять подобные ошибки. Кроме того, скандинавские страны являются пристанищем для террористических организаций", - сказал Эрдоган журналистам, не вдаваясь в подробности.

По словам президента, приверженцы этих организаций даже "являются членами парламентов некоторых стран", потому для Турции поддержка такого шага является невозможной.

Ранее Турция неоднократно критиковала Швецию и другие западноевропейские страны за ее действия по отношению к организациям, которые Анкара считает террористическими, включая Рабочую партию Курдистана и действующие в Сирии курдские Отряды народной самообороны, а также последователей движения "Хизмет" живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Отметим, что для одобрения расширения НАТО необходимо согласие всех его стран-участниц. На сегодня в состав альянса входят 30 государств.

Напомним, что Финляндия накануне объявила о плане в самом скором времени подать заявку на членство в НАТО. По данным СМИ, аналогичное заявление уже 16 мая должна сделать соседняя с ней Швеция, которая до войны России против Украины отказывалась от таких намерений.

При этом 11 мая и Швеция, и Финляндия договорились с Великобританией о взаимных гарантиях безопасности: британские власти задекларировали, что в случае нападения на скандинавские страны окажут им помощь, в том числе военными средствами.

Однако пока речь идет лишь о политических декларациях, а не юридически обязывающих обязательствах в рамках международного права.