В России заявили, что будут считать Швецию и Финляндию "официальными противниками", если те вступят в НАТО

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет считать Швецию и Финляндию официальными противниками, если те вступят в НАТО. Об этом Медведев заявил в своем телеграм-канале.

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"Швеция и Финляндия со звериной серьёзностью обсуждают возможность присоединиться к НАТО. Сам альянс готов принять их буквально «под белы рученьки» – в самые сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами. Своё Welcome! представителям Северной Европы США сейчас транслируют буквально из всех утюгов. Только робко постучите – пустим сразу. А что это значит? Это значит, что у России станет больше официально зарегистрированных противников", - написал Медведев.

По его словам, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. РФ серьёзно усилит группировку сухопутных сил и ПВО, развернет существенные военно-морские силы в акватории Финского залива.

"В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят – что ж: «заметьте – не мы это предложили», как говорил герой известного старого фильма. И ещё. Нет смысла рассуждать, что если бы не специальная операция на Украине, то вопрос о вступлении этих стран в НАТО вообще бы не встал и ситуация была бы для России проще. Это не так. Во-первых, попытки затащить их в альянс предпринимались и раньше. И, во-вторых, что главное – у нас нет с этими странами территориальных споров, как с Украиной. А поэтому цена такому членству для нас разная", — добавил Медведев.

Напомним, Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом. Вашингтон делает ставку на этот шаг, который расширит число членов альянса с 30 до 32 и который является прямым следствием вторжения России в Украину.