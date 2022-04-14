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У Росії заявили, що вважатимуть Швецію та Фінляндію "офіційними противниками", якщо ті вступлять до НАТО
Замголови РНБО РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія вважатиме Швецію та Фінляндію офіційними супротивниками, якщо ті вступлять до НАТО. Про це Медведєв заявив у своєму телеграм-каналі.
"Швеція і Фінляндія зі звіриною серйозністю обговорюють можливість приєднатися до НАТО. Сам альянс готовий прийняти їх буквально «під білі рученьки» – у найстисліші терміни і з мінімальними бюрократичними процедурами. Своє Welcome! представникам Північної Європи США зараз транслюють буквально з усіх. несміливо постукайте - пустимо відразу. А що це означає? Це означає, що у Росії стане більше офіційно зареєстрованих противників", - написав Медведєв.
За його словами, якщо Швеція та Фінляндія увійдуть до НАТО, довжина сухопутних кордонів альянсу з РФ зросте більш ніж удвічі. РФ серйозно посилить угруповання сухопутних сил та ППО, розгорне суттєві військово-морські сили в акваторії Фінської затоки.
"У такому разі ні про який без'ядерний статус Балтики йти вже не зможе – баланс має бути відновлений. До сьогодні Росія на такі заходи не йшла і йти не збиралася. Якщо нас змусять – що ж: «зауважте – не ми це запропонували» Як казав герой відомого старого фільму, ще немає сенсу розмірковувати, що якби не спеціальна операція в Україні, то питання про вступ цих країн до НАТО взагалі не стало б і ситуація була б для Росії простішою. перше, спроби затягнути їх до альянсу робилися й раніше. І, по-друге, що головне – у нас немає з цими країнами територіальних суперечок, як із Україною. А тому ціна такому членству для нас різна", — додав Медведєв.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Фінляндія та Швеція можуть вступити до НАТО вже цього літа. Вашингтон робить ставку на цей крок, який розширить кількість членів альянсу з 30 до 32 і є прямим наслідком вторгнення Росії в Україну.