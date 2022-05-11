Финляндия вслед за Швецией договорилась с Великобританией о взаимных гарантиях безопасности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе визита 11 мая в Хельсинки подписал с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявление о взаимных гарантиях безопасности, сообщает офис главы британского правительства.

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Отмечается, что в ходе встречи лидеры обсудили варварское вторжение России в Украину, которое, по их мнению, изменило ситуацию с безопасностью в Европе.

"Премьер-министр заявил о твердой поддержке Соединенным Королевством суверенного права Финляндии принимать решения о своем будущем без страха и влияния. Он ясно дал понять, что Финляндия может рассчитывать на недвусмысленную и неизменную поддержку Соединенного Королевства", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что Великобритания и Финляндия, как две демократические страны Северной Европы, столкнувшиеся с общими проблемами, будут стоять плечом к плечу "перед лицом традиционных и гибридных угроз".

Джонсон и Ниинистё заявили, что надеются на еще более тесное военное сотрудничество и договорились поддерживать тесные контакты. Лидеры также обсудили важность энергетической безопасности и то, как обе страны могут укрепить торговые связи.

В заявлении, опубликованном сторонами, отмечается, что Финляндия и Великобритания подтверждают стремление к углублению сотрудничества в сфере обороны и безопасности, пригодному для любых обстоятельств.

"Мы привержены защите принципов европейского порядка безопасности. В свете ухудшения ситуации с безопасностью в Европе мы хотим еще больше активизировать наше сотрудничество в области безопасности и обороны и укрепить нашу взаимную солидарность. Мы будем опираться на наше нынешнее установившееся сотрудничество и работать вместе над дальнейшим развитием наших возможностей", - сказано в нем.

Стороны осуждают продолжающееся российское вторжение в Украину и призывают РФ немедленно прекратить боевые действия, вывести свои войска с Украины и серьезно заняться мирными переговорами. Также указано, что они увеличивают поддержку Украины, включая поставки летального вооружения, и стремятся помочь украинцам восстановить свою страну, когда завершится военное наступление России.

"Великобритания непоколебима в своей приверженности политике открытых дверей НАТО. Соединенное Королевство приветствует роль Финляндии в обеспечении безопасности в регионе Балтийского моря, в Северной Европе и за ее пределами. Соединенное Королевство твердо убеждено, что, если Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО, это внесет вклад в безопасность всего североатлантического региона", - говорится в заявлении.

Кроме того, подчеркивается, что Финляндия и Великобритания разделяют общие интересы в области безопасности, и последняя готова "всеми необходимыми средствами помогать" Финляндии в ее усилиях.

"Мы подтвердили, что в случае стихийного бедствия или нападения Соединенное Королевство и Финляндия по запросу пострадавшей страны будут помогать друг другу различными способами, включая военные средства. Это сотрудничество будет полностью соответствовать политике безопасности и обороны каждой страны и призвано дополнять, а не заменять существующее европейское и евроатлантическое сотрудничество", - говорится в документе.

Также две страны намерены активизировать и углублять сотрудничество в сфере обмена информацией, включая сотрудничество в области разведки, усиления защиты данных и противодействия киберугрозам, что играет важную роль в защите критической инфраструктуры. Кроме того, стороны будут поддерживать регулярные двусторонние консультации по вопросам внешней политики и политики безопасности.

При этом непосредственно в самом заявлении констатируется, что оно представляет собой лишь политическую декларацию, а не юридически обязывающее обязательство в рамках международного права.

Напомним, что ранее в этот же день Джонсон посетил соседнюю Швецию, где подписал с тамошним премьер-министром Магдаленой Андерссон аналогичную декларацию о взаимных гарантиях безопасности.