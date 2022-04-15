Финляндия с высокой вероятностью вступит в НАТО, — министр Финляндии по делам ЕС

Финляндия с высокой долей вероятности вступит в НАТО.

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Об этом заявила финский министр по делам Евросоюза и госсобственности Тютти Тюппурайнен в интервью Sky News.

По ее словам, "народ Финляндии уже принял решение" и опросы показывают огромную поддержку членства в альянсе. Тюппурайнен подчеркнула, что события в Украине стали "тревожным звонком для нас всех".

"Каждая страна имеет право принимать собственные меры безопасности. Поэтому мы должны быть очень, очень осторожными, чтобы не ограничивать собственное пространство для маневра из-за внешних факторов. Так что, что бы ни говорила Россия, мы это, конечно, слышим, но мы принимаем свои собственные решения, исходя из наших интересов и из наших условий, из нашего учета общей ситуации", — добавила она.

Напомним, первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров ранее отметил, что вступление Финляндии в НАТО сделает ее мишенью для Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN заявил, что НАТО готово принять Финляндию и Швецию по ускоренной процедуре.