Фінляндія з високою ймовірністю вступить в НАТО, - міністр Фінляндії у справах ЄС

Фінляндія з високою ймовірністю вступить в НАТО.

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Про це заявила фінський міністр у справах Євросоюзу та держвласності Тютті Тюппурайнен в інтерв'ю Sky News.

За її словами, "народ Фінляндії вже ухвалив рішення" і опитування показують величезну підтримку членства в альянсі. Тюппурайнен наголосила, що події в Україні стали "тривожним дзвінком для нас усіх".

"Кожна країна має право вживати власних заходів безпеки. Тому ми маємо бути дуже, дуже обережними, щоб не обмежувати власний простір для маневру через зовнішні фактори. Отже, хоч би що говорила Росія, ми це, звичайно, чуємо, але ми приймаємо свої власні рішення, виходячи з наших інтересів та з наших умов, з нашого обліку загальної ситуації", — додала вона.

Нагадаємо, перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров раніше зазначив, що вступ Фінляндії до НАТО зробить її мішенню для Збройних сил Російської Федерації.

Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг в ефірі телеканалу CNN заявив, що НАТО готове прийняти Фінляндію та Швецію за прискореною процедурою.