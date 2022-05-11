Фінляндія слідом за Швецією домовилася з Великобританією про взаємні гарантії безпеки

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час візиту 11 травня до Гельсінкі підписав із президентом Фінляндії Саулі Нійністьо заяву про взаємні гарантії безпеки, повідомляє офіс глави британського уряду.

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Зазначається, що в ході зустрічі лідери обговорили варварське вторгнення Росії в Україну, яке, на їхню думку, змінило ситуацію з безпекою в Європі.

"Прем'єр-міністр заявив про тверду підтримку Сполученим Королівством суверенного права Фінляндії приймати рішення про своє майбутнє без страху та впливу. Він ясно дав зрозуміти, що Фінляндія може розраховувати на недвозначну та незмінну підтримку Сполученого Королівства", - сказано у повідомленні.

Наголошується, що Великобританія і Фінляндія, як дві демократичні країни Північної Європи, що зіштовхнулися із спільними проблемами, стоятимуть пліч-о-пліч "перед лицем традиційних і гібридних загроз".

Джонсон і Нійністьо заявили, що сподіваються на ще тіснішу військову співпрацю і домовилися підтримувати тісні контакти. Лідери також обговорили важливість енергетичної безпеки та те, як дві країни можуть зміцнити торговельні зв'язки.

У заяві, опублікованій сторонами, наголошується, що Фінляндія та Великобританія підтверджують прагнення до поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки, придатної для будь-яких обставин.

"Ми віддані захисту принципів європейського порядку безпеки. У світлі погіршення ситуації з безпекою в Європі ми хочемо ще більше активізувати нашу співпрацю в галузі безпеки і оборони і зміцнити нашу взаємну солідарність. Ми спиратимемося на нашу нинішню співпрацю і працюватимемо разом над подальшим розвитком можливостей", - сказано у ньому.

Сторони засуджують російське вторгнення в Україну і закликають РФ негайно припинити бойові дії, вивести свої війська з України і серйозно зайнятися мирними переговорами. Також зазначено, що вони збільшують підтримку України, включаючи постачання летального озброєння, та прагнуть допомогти українцям відновити свою країну, коли завершиться військовий наступ Росії.

"Великобританія непохитна у своїй прихильності до політики відкритих дверей НАТО. Сполучене Королівство вітає роль Фінляндії у забезпеченні безпеки в регіоні Балтійського моря, у Північній Європі та за її межами. Сполучене Королівство твердо переконане, що якщо Фінляндія вирішить подати заявку на членство, вона внесе внесок у безпеку всього північноатлантичного регіону", - йдеться у заяві.

Крім того, наголошується, що Фінляндія та Великобританія поділяють спільні інтереси в галузі безпеки, і остання готова "всіма необхідними засобами допомагати" Фінляндії в її зусиллях.

"Ми підтвердили, що у разі стихійного лиха або нападу Сполучене Королівство та Фінляндія на запит постраждалої країни допомагатимуть одна одній різними способами, включаючи військові засоби. Ця співпраця повністю відповідатиме політиці безпеки та оборони кожної країни і покликана доповнювати, а не замінювати існуюче європейське та євроатлантичне співробітництво", - йдеться у документі.

Також дві країни мають намір активізувати та поглиблювати співпрацю у сфері обміну інформацією, включаючи співпрацю у галузі розвідки, посиленні захисту даних та протидії кіберзагрозам, що відіграє важливу роль у захисті критичної інфраструктури. Крім того, сторони підтримуватимуть регулярні двосторонні консультації з питань зовнішньої та безпекової політики.

При цьому безпосередньо в самій заяві констатується, що вона є лише політичною декларацією, а не юридично зобов'язуючим документом у рамках міжнародного права.

Нагадаємо, що раніше цього ж дня Джонсон відвідав сусідню Швецію, де підписав із тамтешнім прем'єр-міністром Магдаленою Андерссон аналогічну декларацію про взаємні гарантії безпеки.