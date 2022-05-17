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Швеция официально подала заявку на вступление в НАТО
Глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде 17 мая подписала заявку на вступление в НАТО, сообщает SVT.
"Вы видим этот момент как большое, серьезное событие, как шаг, который считаем самым лучшим для Швеции", - сказала министр, подписывая документ.
Таким образом Швеция подаст заявку на вступление в альянс вместе с Финляндией, парламент которой проведет соответствующее голосование вечером 17 мая.
Премьер Швеции Магдалена Андерссон ожидает, что процесс до полноправного членства может занять около года, и в правительстве готовы к тому, что на этом пути могут возникнуть определенные трудности, например, как выраженная позиция Турции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом в США уверены, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже летом 2022 года. Вашингтон делает ставку на этот шаг, который расширит число членов альянса с 30 до 32 и который является прямым следствием вторжения России в Украину.