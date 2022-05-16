Принятие Швеции в НАТО может длиться около года

Премьер Швеции Магдалена Андерссон ожидает, что процесс до полноправного членства может занять около года, и в правительстве готовы к тому, что на этом пути могут возникнуть определенные трудности, например, как выраженная позиция Турции.

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Об этом передает издание SVT.

"Мы видели это и раньше и были готовы. Мы будем вести диалог на многих разных уровнях со всеми 30 странами-членами, включая Турцию", - говорит премьер.

Ранее президент входящей в этот союз Турции заявил, что его страна не может поддержать вхождение в него Финляндии со Швецией, поскольку эти страны могут стать "пристанищем для террористических организаций".

Премьер Швеции Магдалена Андерссон добавила, что вступая в НАТО, Швеция может не отказываться от некоторых принципиальных для себя позиций.

"Мы можем сделать такие же заявления, как в свое время Норвегия и Дания, о том, что они не хотят размещать на своей территории постоянные военные базы и ядерное оружие. И эту позицию в НАТО уважали", - отметила премьер.

Напомним, что социал-демократическая партия Швеции поддержала вступление страны в НАТО. Заявку на вступление в альянс планируют подать 17 мая.