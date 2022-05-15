Швеция официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО

Социал-демократическая партия Швеции поддержала вступление страны в НАТО. Заявку на вступление в альянс планируют подать 17 мая.

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Как сообщили в правящей партии страны, сегодня, 15 мая, состоялось заседание, на котором было принято решение поддержать подачу Швецией заявки на вступление в Североатлантический Альянс.

"Социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, в случае одобрения заявки НАТО, высказала односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории", - подчеркивается в релизе.

Шведские власти планируют подать заявку на вступление в альянс 17 мая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В то же время глава МИД Швеции Энн Линде прокомментировала решение на вступление страны в НАТО.

"Сегодня Шведская социал-демократическая партия приняла историческое решение сказать "да" и подать заявку на членство в оборонном альянсе НАТО. Российское вторжение в Украину ухудшило ситуацию с безопасностью Швеции и Европы в целом", говорится в сообщении.

Напомним, Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом. Вашингтон делает ставку на этот шаг, который расширит число членов альянса с 30 до 32.

В частности, 15 мая правящая в Швеции партия социал-демократов была готова выступить с заявлением о вступлении страны в Организацию североатлантического договора (НАТО).