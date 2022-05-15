Правящая партия Швеции готова поддержать вступление в НАТО, - Reuters

Правящая в Швеции партия социал-демократов готова выступить с заявлением о вступлении страны в Организацию североатлантического договора(НАТО). Об этом пишет Reuters.

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Издание сообщает, что в воскресенье 15 мая правящая в Швеции партия социал-демократов, может выступить с заявлением о вступлении страны в НАТО. Социал-демократы премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон на прошлой неделе провели внутренние дебаты о том, чтобы отказаться от давней оппозиции членству в НАТО

"Поскольку партийное руководство должно принять решение в воскресенье и, как многие ожидают, откажется от своей оппозиции, поддержка присоединения к альянсу будет иметь подавляющее большинство в шведском риксдаге, а большая часть оппозиции уже поддержала его", — пишет Reuters.

Напомним, в воскресенье, 15 мая Финляндия официально подала заявку на членство в НАТО.

В то же время в ноябре прошлого года премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна не будет вступать в НАТО. Глава шведского правительства тогда пояснила, что свобода страны от военных действий и альянсов способствует стабильности и безопасности в Северной Европе.

В то же время Андерссон подчеркнула, что Швеция и далее будет укреплять свое сотрудничество в сфере обороны в партнерстве с НАТО, а также с такими странами, как Финляндия и США.

Швеция присоединилась к Партнерству с расширенными возможностями НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года.