Финляндия официально подала заявку на членство в НАТО

В воскресенье, 15 мая Финляндия официально подала заявку на членство в организации Североатлантического договора(НАТО). Об этом сообщает финское издание Yle.

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Согласно сообщению, президент Финляндии Саули Ниинистё и правительственный комитет по внешней политике и политике безопасности выступили с докладом о присоединении Финляндии к Организации Североатлантического договора. Отчет будет передан на пленарное заседание правительства сегодня в 17:00 в воскресенье, а после его принятия будет представлен в парламент.

В отчете говорится, что, вступив в НАТО, Финляндия укрепит собственную безопасность в изменившейся операционной среде. Кроме того, членство Финляндии в НАТО укрепит стабильность и безопасность региона Балтийского моря и Северной Европы. Порог для применения военной силы в регионе Балтийского моря и в соседних районах Финляндии увеличится.

Напомним, 12 мая Финляндия заявила о том, что подаст заявку на вступление в НАТО в течение нескольких дней.

Ранее первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров ранее отметил, что вступление Финляндии в НАТО сделает ее мишенью для Вооруженных сил Российской Федерации.

В свою очередь генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN заявил, что НАТО готово принять Финляндию и Швецию по ускоренной процедуре.

14 мая президент Финляндии обсудил вопрос вступления страны в НАТО с Путиным. Ниинистё охарактеризовал этот разговор как прямолинейный и такой, что велся без обострений.