Фінляндія офіційно подала заявку на членство в НАТО

У неділю, 15 травня, Фінляндія офіційно подала заявку на членство в організації Північноатлантичного договору (НАТО). Про це повідомляє фінське видання Yle.

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Згідно з повідомленням, президент Фінляндії Саулі Ніїністе та урядовий комітет із зовнішньої політики та політики безпеки виступили з доповіддю про приєднання Фінляндії до Організації Північноатлантичного договору. Звіт буде передано на пленарне засідання уряду сьогодні о 17:00 у неділю, а після його ухвалення буде представлено до парламенту.

У звіті йдеться, що, вступивши в НАТО, Фінляндія зміцнить власну безпеку в операційному середовищі, що змінилося. Крім того, членство Фінляндії в НАТО зміцнить стабільність та безпеку регіону Балтійського моря та Північної Європи. Поріг для застосування військової сили у регіоні Балтійського моря та у сусідніх районах Фінляндії збільшиться.

Нагадаємо, 12 травня Фінляндія заявила про те, що подасть заявку на вступ до НАТО протягом кількох днів.

Раніше перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров раніше Відзначив, що вступ Фінляндії до НАТО зробить її мішенню для Збройних сил Російської Федерації.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг в ефірі телеканалу CNN заявив, що НАТО готове прийняти Фінляндію і Швецію за прискореною процедурою.

14 травня президент Фінляндії обговорив питання вступу країни до НАТО з Путіним. Ніїністе охарактеризував цю розмову як прямолінійну і таку, що вівся без загострень.