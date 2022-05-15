Правляча партія Швеції готова підтримати вступ до НАТО, - Reuters

Правляча у Швеції партія соціал-демократів готова виступити із заявою про вступ країни до Організації північноатлантичного договору (НАТО). Про це пише Reuters.

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Видання повідомляє, що в неділю 15 травня партія соціал-демократів, що править у Швеції, може виступити із заявою про вступ країни до НАТО. Соціал-демократи прем'єр-міністра Швеції Магдалини Андерссон минулого тижня провели внутрішні дебати про те, щоб відмовитися від давньої опозиції членства в НАТО

"Оскільки партійне керівництво має ухвалити рішення в неділю і, як багато хто очікує, відмовиться від своєї опозиції, підтримка приєднання до альянсу матиме переважну більшість у шведському риксдазі, а більша частина опозиції вже підтримала його", — пише Reuters.

Нагадаємо, у неділю, 15 травня, Фінляндія офіційно подала заявку на членство в НАТО.

Водночас у листопаді минулого року прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила, що її країна не вступатиме до НАТО. Глава шведського уряду тоді пояснила, що свобода країни від військових дій та альянсів сприяє стабільності та безпеці у Північній Європі.

Водночас Андерссон наголосила, що Швеція й надалі зміцнюватиме свою співпрацю у сфері оборони у партнерстві з НАТО, а також з такими країнами, як Фінляндія та США.

Швеція приєдналася до Партнерства з розширеними можливостями НАТО на саміті в Уельсі у вересні 2014 року.