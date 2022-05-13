В США отреагировали на заявление Эрдогана о блокировке вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Администрация президента США Джозефа Байдена пытается прояснить для себя позицию Турции в вопросе расширения НАТО после последних заявлений президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Как передает Bloomberg, об этом сообщила журналистам представитель Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что идея о вступлении в альянс двух североевропейских стран "пользуется широкой поддержкой со стороны стран-членов НАТО".

При этом спикер Министерства обороны США Джон Кирби в пятницу также заявил, что Соединенные Штаты работают над тем, чтобы "лучше понять" позицию Анкары.

"Турция — ценный союзник НАТО. Это не изменилось. Они принимали участие и помогали в налаживании диалога между Россией и Украиной, а также оказывали помощь Украине. Так что ничего не меняется в их положении в альянсе НАТО", - добавил он.

В то же время премьер-министр Швеции Анн Линде заявила, что правительство Турции не передавало никаких сообщений такого рода напрямую ее стране, равно как и не делало подобных заявлений в Североатлантическом совете. Глава шведского правительства при этом отметиа, что поднимет этот вопрос на неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО 14 июня.

В свою очередь, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто призвал к терпению в этом процессе и заявил, что поговорит об этом со своим турецким коллегой.

В Белом доме также официально сообщили, что Байден провел в пятницу беседу с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё, чтобы обсудить тесное сотрудничество между странами в области обороны и безопасности, а также усилия, направленные на укрепление трансатлантической безопасности.

Президент США подчеркнул, что поддерживает политику открытых дверей НАТО и право Финляндии и Швеции самим определять свое будущее, внешнюю политику и меры безопасности. Лидеры также обсудили тесное партнерство по ряду глобальных вопросов и подтвердили приверженность продолжению координации в поддержку Украины и украинского народа, пострадавшего от войны.

Отметим, что для одобрения расширения НАТО необходимо согласие всех его стран-участниц. На сегодня в состав альянса входят 30 государств.

При этом президент входящей в этот союз Турции ранее заявил, что его страна не может поддержать вхождение в него Финляндии со Швецией, поскольку эти страны "пристанищем для террористических организаций".

Напомним, что Финляндия накануне объявила о плане в самом скором времени подать заявку на членство в НАТО. По данным СМИ, аналогичное заявление уже 16 мая должна сделать соседняя с ней Швеция, которая до войны России против Украины отказывалась от таких намерений.