У США відреагували на заяву Ердогана про блокування вступу до НАТО Швеції та Фінляндії

Адміністрація президента США Джозефа Байдена намагається прояснити для себе позицію Туреччини щодо розширення НАТО після останніх заяв президента цієї країни Реджепа Тайіпа Ердогана.

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Як передає Bloomberg, про це повідомила журналістам представник Білого дому Джен Псакі. Вона додала, що ідея вступу до альянсу двох північноєвропейських країн "користується широкою підтримкою з боку країн-членів НАТО".

При цьому речник Міністерства оборони США Джон Кірбі в п'ятницю також заявив, що Сполучені Штати працюють над тим, щоб "краще зрозуміти" позицію Анкари.

"Туреччина — цінний союзник НАТО. Це не змінилося. Вони брали участь і допомагали у налагодженні діалогу між Росією та Україною, а також надавали допомогу Україні. Отже, нічого не змінюється в їхньому положенні в альянсі НАТО", - додав він.

Водночас прем'єр-міністр Швеції Анн Лінде заявила, що уряд Туреччини не передавав жодних повідомлень такого роду її країні, так само як і не робив подібних заяв у Північноатлантичній раді. Глава шведського уряду при цьому зазначила, що порушить це питання на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО 14 червня.

У свою чергу, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто закликав до терпіння у цьому процесі та заявив, що поговорить про це зі своїм турецьким колегою.

У Білому домі також офіційно повідомили, що Байден провів у п'ятницю бесіду з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон та президентом Фінляндії Саулі Нійністьо, щоб обговорити тісне співробітництво між країнами в галузі оборони та безпеки, а також зусилля, спрямовані на зміцнення трансатлантичної безпеки.

Президент США наголосив, що підтримує політику відкритих дверей НАТО та право Фінляндії та Швеції самим визначати своє майбутнє, зовнішню політику та заходи безпеки. Лідери також обговорили тісне партнерство з низки глобальних питань та підтвердили відданість продовженню координації на підтримку України та українського народу, який постраждав від війни.

Зазначимо, що для схвалення розширення НАТО потрібна згода всіх його країн-учасниць. На сьогоднішній день до складу альянсу входять 30 держав.

При цьому президент Туреччини, яка входить до цього союзу, раніше заявив, що його країна не може підтримати входження до нього Фінляндії зі Швецією, оскільки ці країни стали "притулком для терористичних організацій".

Нагадаємо, що Фінляндія напередодні оголосила про план якнайскоріше подати заявку на членство в НАТО. За даними ЗМІ, аналогічну заяву вже 16 травня може зробити сусідня із нею Швеція, яка до війни Росії проти України відмовлялася від таких намірів.