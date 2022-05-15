Швеція офіційно ухвалила рішення про подання заявки на членство в НАТО

Соціал-демократична партія Швеції підтримала вступ країни до НАТО. Заявку на вступ до альянсу планують подати 17 травня.

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Як повідомили у правлячій партії країни, сьогодні, 15 травня, відбулося засідання, на якому було ухвалено рішення підтримати подання Швецією заявки на вступ до Північноатлантичного Альянсу.

"Соціал-демократи добиватимуться того, щоб Швеція, у разі схвалення заявки НАТО, висловила односторонні застереження проти розміщення ядерної зброї та постійних баз на шведській території", - наголошується у релізі.

Шведська влада планує подати заявку на вступ до альянсу 17 травня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Водночас, глава МЗС Швеції Енн Лінде прокоментувала рішення на вступ країни до НАТО.

"Сьогодні Шведська соціал-демократична партія ухвалила історичне рішення сказати "так" і подати заявку на членство в оборонному альянсі НАТО. Російське вторгнення в Україну погіршило ситуацію з безпекою Швеції та Європи загалом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція можуть вступити до НАТО вже цього літа. Вашингтон робить ставку на цей крок, що розширить кількість членів альянсу з 30 до 32.

Зокрема, 15 травня партія соціал-демократів, що править у Швеції, була готова виступити із заявою про вступ країни до Організації північноатлантичного договору (НАТО).