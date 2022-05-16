Прийняття Швеції до НАТО може тривати близько року

Прем'єр Швеції Магдалена Андерссон очікує, що процес до повноправного членства може тривати близько року, і в уряді готові до того, що цим шляхом можуть виникнути певні труднощі, наприклад, як виражена позиція Туреччини.

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Про це повідомляє видання SVT.

"Ми бачили це і раніше і були готові. Ми вестимемо діалог на багатьох різних рівнях з усіма 30 країнами-членами, включаючи Туреччину", - каже прем'єр.

Раніше президент Туреччини, що входить до цього союзу, заявив, що його країна не може підтримати входження до нього Фінляндії зі Швецією, оскільки ці країни можуть бути "притулком для терористичних організацій".

Прем'єр Швеції Магдалена Андерссон додала, що, вступаючи в НАТО, Швеція може не відмовлятися від деяких важливих для себе позицій.

"Ми можемо зробити такі ж заяви, як свого часу Норвегія та Данія, про те, що вони не хочуть розміщувати на своїй території постійні військові бази та ядерну зброю. І цю позицію у НАТО поважали", - зазначила прем'єр.

Нагадаємо, що соціал-демократична партія Швеції підтримала вступ країни до НАТО. Заявку на вступ до альянсу планують подати 17 травня.