Финляндия и Швеция официально передали свои заявки в НАТО

Послы Финляндии и Швеции утром 18 мая вместе передали генсеку НАТО заявки на членство их стран в альянсе.

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Об этом в Twitter сообщила Миссия Швеции при НАТО в Брюсселе.

"Исторический день! Сегодня Швеция и Финляндия передают письма, в которых говорится о желании стран стать членами НАТО", - сообщили в пресс-службе Миссии.

A historic day!



Today, Sweden and Finland hand in letters expressing their countries’ interest to apply for @NATO membership to SG @jensstoltenberg #SwedenNATO pic.twitter.com/ZbdfJW3xtu — Sweden at NATO (@SwedenNato) May 18, 2022

Напомним, 17 мая глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление ее страны в НАТО. Премьер Швеции Магдалена Андерссон ожидает, что процесс до полноправного членства может занять около года.

В то же день парламент Финляндии большинством голосов (188 из 200) поддержал вступление страны в НАТО. Отметим, что в США прогнозируют, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже летом 2022 года. Вашингтон делает ставку на этот шаг, который расширит число членов альянса с 30 до 32 и который является прямым следствием вторжения России в Украину.