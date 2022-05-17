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Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО
17 мая парламент Финляндии большинством голосов (188 из 200) поддержал вступление страны в НАТО, сообщила секретарь министра иностранных дел Финляндии Йоханна Сумувуори.
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Также 17 мая глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Таким образом Швеция подаст заявку на вступление в альянс вместе с Финляндией. В Швеции ожидают, что процесс до полноправного членства может занять около года.
Тем временем в России заявили, что будут считать Швецию и Финляндию "официальными противниками", если те вступят в НАТО.