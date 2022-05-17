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Парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО
17 травня парламент Фінляндії більшістю голосів (188 із 200) підтримав вступ країни до НАТО, повідомила секретар міністра закордонних справ Фінляндії Йоханна Сумувуорі.
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Також 17 травня глава Міністерства закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на вступ до НАТО. Таким чином, Швеція подасть заявку на вступ до альянсу разом з Фінляндією. У Швеції очікують, що процес до повноправного членства може тривати близько року.
Тим часом у Росії заявили, що вважатимуть Швецію та Фінляндію "офіційними противниками", якщо ті вступлять до НАТО.