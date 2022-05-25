Россия вторгнется в Словакию и Латвию, если Украина проиграет войну, — правительства стран

Страны Восточной Европы постепенно начинают понимать, что РФ не намерена останавливаться в Украине, и вторгнется в другие государства в случае победы в нынешней российско-украинской войне.

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В частности, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 25 мая, заявил, что его страну ждет военное вторжение, если "Украина проиграет войну с РФ".

"Если Украина потерпит неудачу, следующей будет Словакия. Они (Украина — Delo.ua) должны победить", — сказал Хегер, сообщает CNN.

Вскоре министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что если Украина проиграет эту войну, то следующая будет в его стране.

"Украина сейчас воюет на нашей войне – и если она проиграет, следующая будет у нас, за это заплатим сами", — сказал Пабрикс, передает Delfi.

Министр также поблагодарил страны, которые значительно поддерживают Украину — США, Великобританию, Польшу, Чехию, страны Балтии и Скандинавии. При этом политик отметил, что некоторые государства недостаточно хорошо это делают, и "можно постараться получше".

Отметим, что из-за вторжения РФ в Украину Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО. Чтобы обезопасить себя эти страны решили заключить с Великобританией соглашения, согласно которым они получат помощь, если РФ развяжет войну против них.