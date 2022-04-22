Латвия будет лишать гражданства за поддержку войны

Латвийский парламент поддержал поправки к закону о гражданстве, обеспечивающие правовую основу для лишения гражданства Латвии тех лиц, которые поддерживают военные преступления.

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21 апреля парламент Латвии проголосовал за поправки в законе "О гражданстве". За поправки проголосовали 62 депутата, 14 человек воздержались и один парламентарий выступил против. Об этом сообщает издание Delfi.

Внесение поправок в закон "О гражданстве" обоснованы тем, что 24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины.

Новая редакция закона предусматривает, что гражданства Латвии может быть лишен человек, предоставивший значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку лицам, государствам или другим образованиям, которые совершили такие действия как преступления против мира, геноцид, преступления против человечности, военные преступления, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократий или конституционному строю.

Также гражданства могут быть лишены те лица, которые участвовали в таких деяниях.

Напомним, что 21 апреля Эстония и Латвия признали действия России в Украине геноцидом.