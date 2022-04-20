Латвия откажется от российского газа в 2023 году, — глава Минэкономики Витенбергс

Правительство Латвии решило прекратить импорт природного российского газа с 1 января 2023 года. Об этом сообщил министр экономики Латвии Янис Витенбергс, передает издание ERR.

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Он назвал это решение историческим, ведь оно поможет укрепить энергетическую безопасность Латвии. Правительство уже передало соответствующий законопроект в парламент, который предусматривает внесение необходимых изменений в законодательство.

"Первый шаг Латвии — договориться с Финляндией и Эстонией о том, что Латвия сможет получать дополнительный газ с терминала в Палдиски до тех пор, пока не построит собственный газовый терминал", — рассказал Витенбергс.

Кроме того, правительство Латвии приняло решение создать резерв сжиженного природного газа на Инчукалнском газохранилище.

Напомним, Литва стала первым государством Европейского Союза среди стран-клиентов "Газпрома", добившимся независимости от поставок российского газа, заявил литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис. По его словам, такой отказ явился результатом долговременной и последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений.

При этом вскоре, возможно, вся Европа откажется от российского газа, ведь президент РФ Владимир Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Однако европейские лидеры (кроме властей Венгрии) заявили, что не согласятся на такие условия.

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