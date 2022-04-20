Италия готова отказаться платить России за газ рублями — Bloomberg

Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которые требует Кремль, если Европейский Союз придет к выводу, что оплата в рублях нарушит санкции, связанные с вторжением России в Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Российский президент Владимир Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

В ходе предварительной оценки Евросоюз пришел к выводу, что условия платежей Москвы являются явным нарушением санкций, которые ввел ЕС. Теперь итальянское правительство ждет, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем делать какие-либо заявления.

Отметим, что руководство Италии также заявляло о намерениях увеличить импорт газа из Алжира, чтобы уменьшить зависимость от российского энергоносителя.

В то же время власти Венгрии решили согласиться на требование российского президента платить за газ рублями. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что якобы изменение валюты для проведения расчета за поставки энергоресурса не нарушает действующих санкций.

Фактически Венгрия – единственная страна ЕС, которая решила принять условия РФ.

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