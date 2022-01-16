В Италии решили проблему с возобновляемыми источниками энергии

Компания Energy Dome создала технологию, в которой средой для хранения энергии служит углекислый газ. Она может быть реализована за счет имеющегося на рынке оборудования и выпущена на рынок уже в следующем году.

Как сообщает energydome.com, оптимальным режимом работы для новой системы является ежедневная зарядка и разрядка энергии с продолжительностью хранения от четырех до 24 часов, при этом первая испытательная система Energy Dome уже строится в Сардинии, на юге Италии.

Новая CO2-батарея работает за счет замкнутого цикла, превращая газ в жидкость при температуре окружающей среды в периоды, когда в сети есть излишки выработанной электроэнергии, при этом сохраняя выделенное в процессе сжатия тепло в теплоаккумулирующей среде специального купола.

Система разряжается, когда жидкость снова превращается в газ за счет накопленного тепла. Когда это происходит, газ проходит через турбину (которая вырабатывает электроэнергию для отдачи обратно в сеть), а затем снова возвращается в купол, где он хранится для повторного использования.

Инженерно-консалтинговая компания Fichtner провела полную оценку технологии Energy Dome, сосредоточив внимание на четырех областях: осуществимость проекта, эффективность, затраты, вопросы здоровья и безопасности. В итоге она получила полное одобрение.

Разработчики также утверждают, что производительность батареи не снизится в течение ожидаемого 25-летнего срока службы. Более того, тот факт, что в ней используются готовые компоненты, означает, что проекты можно создавать и воспроизводить практически в любом масштабе.

Полученные средства будут использованы для завершения демонстрационного проекта мощностью 2,5 МВт и емкостью 4 МВтч, а также для ускорения роста бизнеса, основанного в 2019 году изобретателем углекислотного аккумулятора – предпринимателем Клаудио Спадачини.

По данным компании, тестовая установка будет завершена и запущена в первом квартале 2022 года.

Главная целью итальянской компании является возобновление источников энергии, которые смогут работать в режиме 24/7.

В Energy Dome уверены, что другие термомеханические технологии, представленные сегодня на рынке, не могут предложить такое же сочетание эффективности (КПД CO2-батареи составляет 75%) и готовности к коммерческой реализации за счет использования готовых компонентов и простоты развертывания, не требующих особых приготовлений при на месте.

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