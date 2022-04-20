Італія готова відмовитися платити Росії за газ рублями — Bloomberg

Італія відмовиться виконувати нові умови оплати за газ, які вимагає Кремль, якщо Європейський Союз дійде висновку, що оплата у рублях порушить санкції, пов'язані із вторгненням Росії в Україну. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

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Російський президент Володимир Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.

У ході попередньої оцінки Євросоюз дійшов висновку, що умови платежів Москви є явним порушенням санкцій, які запровадив ЄС. Тепер італійський уряд чекає, поки Брюссель завершить свій юридичний аналіз, перш ніж робити будь-які заяви.

Зазначимо, що керівництво Італії також заявляло про наміри збільшити імпорт газу з Алжиру, щоб зменшити залежність від російського енергоносія.

У той же час влада Угорщини вирішила погодитися на вимогу російського президента платити за газ рублями. Міністр закордонних справ країни Петер Сійярто заявив, що нібито зміна валюти для проведення розрахунку за постачання енергоресурсу не порушує чинних санкцій.

Фактично Угорщина – єдина країна ЄС, яка вирішила прийняти умови РФ.

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