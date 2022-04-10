Италия хочет заменить российский газ алжирским

Руководство Италии намерено увеличить импорт газа из Алжира, чтобы уменьшить зависимость от российского голубого топлива.

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Как передает Reuters, соответствующее соглашение должен подписать 11 апреля премьер-министр Италии Марио Драги в Алжире.

В состав итальянской делегации, кроме премьера, будут входить представитель итальянской энергетической группы Eni, министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо и министр по энергетическому переходу Роберто Чинголани.

В Reuters сообщили, что Драги подпишет институционное соглашение между странами, а затем Eni и Sonatrach (государственная нефтегазовая компания Алжира – Delo.ua) завершат технические моменты.

Договоренность о подписании документа стороны достигли ранее.

Ранее итальянские власти сообщали, что представители правительства совершали рабочие поездки в Алжир и Катар, чтобы договориться о расширении энергетического сотрудничества Италии.

Алжир является вторым по величине поставщиком газа в Италию, а по трубопроводу Transmed алжирский газ доставляется к итальянским берегам с 1983 года. Его суточная мощность составляет более 110 млн кубометров, однако в настоящее время транспортируется менее 60 млн кубометров.

В свою очередь, Италия считается одной из наиболее зависимых от российского газа страной Европейского Союза. В частности, к концу 2021 года доля РФ в структуре итальянского импорта газа составила 43%.

При этом, доля российского газа в энергетике Италии составляет 19%, что существенно опережает даже Германию (12%).

Ранее МИД Италии заявил, что после зверств в Буче страна поддержит решение Евросоюза против поставок российского газа.

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