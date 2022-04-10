- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Италия хочет заменить российский газ алжирским
Руководство Италии намерено увеличить импорт газа из Алжира, чтобы уменьшить зависимость от российского голубого топлива.
Как передает Reuters, соответствующее соглашение должен подписать 11 апреля премьер-министр Италии Марио Драги в Алжире.
В состав итальянской делегации, кроме премьера, будут входить представитель итальянской энергетической группы Eni, министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо и министр по энергетическому переходу Роберто Чинголани.
В Reuters сообщили, что Драги подпишет институционное соглашение между странами, а затем Eni и Sonatrach (государственная нефтегазовая компания Алжира – Delo.ua) завершат технические моменты.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Договоренность о подписании документа стороны достигли ранее.
Ранее итальянские власти сообщали, что представители правительства совершали рабочие поездки в Алжир и Катар, чтобы договориться о расширении энергетического сотрудничества Италии.
Алжир является вторым по величине поставщиком газа в Италию, а по трубопроводу Transmed алжирский газ доставляется к итальянским берегам с 1983 года. Его суточная мощность составляет более 110 млн кубометров, однако в настоящее время транспортируется менее 60 млн кубометров.
В свою очередь, Италия считается одной из наиболее зависимых от российского газа страной Европейского Союза. В частности, к концу 2021 года доля РФ в структуре итальянского импорта газа составила 43%.
При этом, доля российского газа в энергетике Италии составляет 19%, что существенно опережает даже Германию (12%).
Ранее МИД Италии заявил, что после зверств в Буче страна поддержит решение Евросоюза против поставок российского газа.
Источник фото: ua.depositphotos.com