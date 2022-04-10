Італія хоче замінити російський газ алжирським

Керівництво Італії має намір збільшити імпорт газу з Алжиру, щоб зменшити залежність від російського блакитного палива.

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Як передає Reuters, відповідну угоду має підписати 11 квітня прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі в Алжирі.

До складу італійської делегації, крім прем'єра, входитимуть представник італійської енергетичної групи Eni, міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо та міністр з енергетичного переходу Роберто Чинголані.

У Reuters повідомили, що Драгі підпише інституційну угоду між країнами, а потім Eni та Sonatrach (державна нафтогазова компанія Алжиру – Delo.ua) завершать технічні моменти.

Домовленість про підписання та документа сторони досягли раніше.

Раніше італійська влада повідомляла, що представники уряду робили робочі поїздки в Алжир і Катар, щоб домовитися про розширення енергетичної співпраці Італії.

Алжир є другим за величиною постачальником газу в Італію, а трубопроводом Transmed алжирський газ доставляється до італійських берегів з 1983 року. Його добова потужність становить понад 110 млн кубометрів, проте в даний час транспортується менше ніж 60 млн кубометрів.

У свою чергу, Італія вважається однією з найбільш залежних від російського газу країною Європейського Союзу. Зокрема, до кінця 2021 року частка РФ у структурі італійського імпорту газу становила 43%.

При цьому частка російського газу в енергетиці Італії становить 19%, що суттєво випереджає навіть Німеччину (12%).

Раніше МЗС Італії заявило, що після звірств у Бучі країна підтримає рішення Євросоюзу проти постачання російського газу.