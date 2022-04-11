Венгрия согласилась платить за газ рублями. Глава МИД Сийярто считает, что это не противоречит санкциям

Власти Венгрии решили согласиться на требование российского президента Владимира Путина платить за газ рублями. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто, заявил, что якобы изменение валюты для проведения расчета за поставки энергоресурса не нарушает действующих санкций.

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Об этом сообщает издание Reuters.

Согласно схеме, о которой рассказал Сийярто, дочерняя компания венгерской энергетической группы MVM CEE Energy будет оплачивать предстоящий счет в евро, которые "Газпромбанк" конвертирует в рубли. После эти деньги переведут российской компании "Газпром экспорт".

"Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое не нарушает никаких санкций, но в то же время обеспечивает газоснабжение Венгрии", - отметил Сийярто.

Он сообщил, что возможность оплачивать счета в другой валюте, а не в евро, была включена в двусторонний контракт между CEE Energy и "Газпром экспорт". Этот контракт заключили в сентябре.

Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС, в том числе и Венгрия.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия.

В свою очередь Япония, крупнейший импортер российского СПГ в Азии, понятия не имеет, как Россия будет обеспечивать соблюдение этого требования.

Таким образом Венгрия стала единственной страной, которая решила согласиться на требования Москвы.