МИД Украины: Венгрия поощряет агрессию России, когда не признает ответственность армии РФ за "Бучанскую резню", и собирается платить за газ рублями

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на позицию венгерских властей, которая в корне отличается от европейской. В ведомстве считают, что если Венгрия не хочет признавать ответственность России за убийства в Буче, Ирпене, Гостомеле, то тем самым страна сознательно укрепляет чувство безнаказанности России.

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Об этом сообщает спикера МИД Украины Олег Николенко.

То же самое происходит, когда венгерские власти заявляют о готовности осуществлять оплату за российский газ рублями.

"РФ пытается перевести расчеты по поставкам газа в Европу в национальную валюту, чтобы спасти российскую экономику на фоне международных санкций. Русской военной машине нужны ресурсы для продолжения войны против Украины. В этом контексте рассматриваем заявление о готовности оплачивать российский газ в рублях как недружественную позицию по отношению к нашему государству", — отметил Николенко.

Спикер украинского МИД посоветовал руководству Венгрии здраво оценить ситуацию и "перейти на правильную сторону истории".

В этой связи отметим, что ранее Польша, Словакия и Чехия отказались участвовать во встрече "Вышеградской четверки" в Будапеште, выразив этим свой протест против Орбана, так как уверены, что он проводит пропутинскую политику.

Более того, из-за подрыва стандартов верховенства права в блоке Европейская комиссия собирается запустить новый мощный механизм для сокращения финансирования Венгрии. Об этом решении задумались еще до начала полномасштабной войны между РФ и Украиной.

Еврокомиссия в ноябре 2021 года направила в Будапешт официальное письмо с просьбой предоставить информацию об опасениях о верховенстве права. Ответ Венгрии послужил принятию решения о сокращении финансирования страны.