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Политика
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Протест против Орбана: встречу V4 отменили из-за политики Венгрии в отношении Украины

Протест против Орбана: встречу V4 отменили из-за политики Венгрии в отношении Украины
"Дружба" между Путиным и Орбаном стала явной как никогда

Польша, Словакия и Чехия отказались участвовать во встрече "Вышеградской четверки" в Будапеште, выразив этим свой протест против венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

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"Это протест против пропутинской политики Орбана. Не такая уж роскошная изоляция", — написал в своем Twitter экс-премьер Польши и глава Европейской народной партии Дональд Туск.

Венгрия открыто заявила, что не собирается отказываться от российских энергоресурсов и не разрешит передавать Украине оружие через свою территорию. Такая позиция кардинально расходится с планами Евросоюза и НАТО, куда входит страна.

"Я всегда поддерживала "Вышеградскую четверку", и мне очень жаль, что дешевая российская нефть сейчас важнее для венгерских политиков, чем украинская кровь", - высказалась министр обороны Чехии Яна Черноховав своем Twitter.

Такого же мнения придерживаются лидеры Польши и Словакии.

Решение Венгрии вызывает критику со стороны всех стран-членов Евросоюза и президента Владимира Зеленского.

Считается, что у Орбана тесная связь с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, поэтому венгерская сторона сохраняет пассивную позицию в вопросах российско-украинской войны. Хотя Венгрия поддержала санкции против РФ. 

Автор:
Вита Молодан