Протест проти Орбана: зустріч V4 скасували через політику Угорщини щодо України

Польща, Словаччина та Чехія відмовилися брати участь у зустрічі "Вишеградської четвірки" у Будапешті, висловивши цим свій протест проти угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

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"Це протест проти пропутинської політики Орбана. Не така вже розкішна ізоляція", - написав у своєму Twitter експрем'єр Польщі та голова Європейської народної партії Дональд Туск.

Угорщина відкрито заявила, що не збирається відмовлятися від російських енергоресурсів і не дозволить передавати Україні зброю через свою територію. Така позиція кардинально розходиться із планами Євросоюзу та НАТО, куди входить країна.

"Я завжди підтримувала "Вишеградську четвірку", і мені дуже шкода, що дешева російська нафта зараз важливіша для угорських політиків, ніж українська кров", - висловилася міністр оборони Чехії Яна Чорноховавши на своєму Twitter.

Такої ж думки дотримуються лідери Польщі та Словаччини.

Рішення Угорщини викликає критику з боку всіх країн-членів Євросоюзу та президента Володимира Зеленського.

Вважається, що Орбан має тісний зв'язок із президентом країни-агресора Володимиром Путіним, тому угорська сторона зберігає пасивну позицію в питаннях російсько-української війни. Хоча Угорщина підтримала санкції проти РФ.