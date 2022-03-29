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Протест проти Орбана: зустріч V4 скасували через політику Угорщини щодо України
Польща, Словаччина та Чехія відмовилися брати участь у зустрічі "Вишеградської четвірки" у Будапешті, висловивши цим свій протест проти угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.
"Це протест проти пропутинської політики Орбана. Не така вже розкішна ізоляція", - написав у своєму Twitter експрем'єр Польщі та голова Європейської народної партії Дональд Туск.
Угорщина відкрито заявила, що не збирається відмовлятися від російських енергоресурсів і не дозволить передавати Україні зброю через свою територію. Така позиція кардинально розходиться із планами Євросоюзу та НАТО, куди входить країна.
"Я завжди підтримувала "Вишеградську четвірку", і мені дуже шкода, що дешева російська нафта зараз важливіша для угорських політиків, ніж українська кров", - висловилася міністр оборони Чехії Яна Чорноховавши на своєму Twitter.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Такої ж думки дотримуються лідери Польщі та Словаччини.
Рішення Угорщини викликає критику з боку всіх країн-членів Євросоюзу та президента Володимира Зеленського.
Вважається, що Орбан має тісний зв'язок із президентом країни-агресора Володимиром Путіним, тому угорська сторона зберігає пасивну позицію в питаннях російсько-української війни. Хоча Угорщина підтримала санкції проти РФ.