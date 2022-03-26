Угорщина скасувала дозволи для українських перевізників

Угорщина дозволила українським перевізникам до 30 квітня здійснювати всі двосторонні та транзитні перевезення територією своєї країни без дозволів.

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Про це повідомляє пресслужба Державної служби з безпеки транспорту.

У свою чергу служба висловила подяку Міністерству інновацій та технологій Угорщини за рішення — це дозволить українським перевізникам здійснювати всі необхідні перевезення для забезпечення життєздатності країни та української економіки без прив'язки до дозволів та додаткових адміністративних бар'єрів.

"Угорщина стала четвертою країною ЄС, яка запровадила тимчасовий бездозвільний режим. Раніше Латвійська Республіка дозволила всі двосторонні та транзитні перевезення територією своєї країни без дозволів для українських перевізників. Зі свого боку Словацька Республіка та Республіка Болгарія дозволили українським перевізникам без дозволів здійснювати будь-які транзитні перевезення вантажів та пасажирів на територію своїх країн", — йдеться у повідомленні Укртрансбезпеки.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Угорщиною два КПП перейшли на цілодобовий режим роботи. Йдеться про пункти пропуску "Дзвінкове" та "Косіно".